VS en Iran komen eind juni weer samen voor technisch overleg

MANAMA (ANP/AFP) - De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg met als doel de Iranoorlog definitief te beëindigen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft gezegd dat dit op 29 of 30 juni is, waarschijnlijk weer in Zwitserland.

Delegaties van de VS en Iran ontmoetten elkaar zondag in Zwitserland, voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Zij spraken in Zwitserland af dat er werkgroepen komen om over verschillende thema's te onderhandelen, bijvoorbeeld nucleaire zaken en sancties.

Rubio, die nu een reis maakt langs de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit en Bahrein, heeft woensdag ook gezegd dat de VS niet iets gaan doen dat de veiligheid van hun bondgenoten in de regio zal ondermijnen. "We zullen volledig op één lijn zitten met onze partners in de Golfregio", aldus de minister.