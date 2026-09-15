Elon Musk trekt rechtszaak tegen Apple in na schikking

SAN FRANCISCO (ANP/DPA/BLOOMBERG) - Techmiljardair Elon Musk heeft zijn rechtszaak tegen Apple ingetrokken. Hij beschuldigde de iPhone-maker er eerder van dat het OpenAI's ChatGPT oneerlijk zou voortrekken ten opzichte van concurrerende chatbots.

Musk stapte iets meer dan een jaar geleden naar de rechter om Apple en ChatGPT-maker OpenAI aan te klagen. Hij beweerde dat Apple concurrenten, zoals zijn eigen chatbot Grok, tegenwerkte om ChatGPT een voorsprong te geven.

Uit rechtbankdocumenten die maandag werden gepubliceerd, blijkt echter dat de claims tegen Apple zijn geschikt. Details van de schikking zijn niet naar buiten gebracht.

Maar de vorderingen tegen OpenAI in dezelfde zaak zijn niet geschrapt. Daarbij wordt het AI-bedrijf beschuldigd van een illegaal monopolie op de markt voor chatbots. Eerder werd bekend dat Musk voor zijn bedrijven miljarden dollars aan schadevergoeding wil. Musk was in de beginperiode investeerder in OpenAI en is al langere tijd verwikkeld in conflict met topman Sam Altman.