Robert ten Brink: Pietentijd botst niet met Sinterklaasjournaal

Robert ten Brink gelooft niet dat het nieuwe sinterklaasprogramma van RTL, Pietentijd, botst met de verhaallijn van het langlopende Sinterklaasjournaal van de NTR. De twee programma's kunnen prima naast elkaar bestaan, zei hij dinsdag in de ochtendshow van Radio 538.

"Er zit geen verhaallijn in, want het zijn vragen van kinderen die worden beantwoord", aldus Ten Brink, die in Pietentijd de rol van Sinterklaas op zich neemt. "Het zijn prangende vragen zoals: hoe oud is Sinterklaas, en wat gebeurt er als er te weinig cadeautjes zijn?"

Maandag werd bekend dat RTL dit jaar ook met een dagelijks sinterklaasprogramma komt, dat vlak na het Sinterklaasjournaal wordt uitgezonden. Pietentijd komt voort uit de reeks Grote Sinterklaasfilms die vanaf 2020 jaarlijks in de bioscopen te zien zijn.