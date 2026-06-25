Eneco-baas: huishoudens moeten wennen aan grillige energieprijzen

ROTTERDAM (ANP) - Huishoudens zullen voorlopig moeten wennen aan sterke fluctuaties in de energieprijzen, zoals dat de afgelopen tijd het geval was. Dat zegt Martijn Hagens, de nieuwe topman van energieleverancier Eneco, in een toelichting op de jaarcijfers. Vooral mensen met dynamische energiecontracten voelen de prijsschommelingen.

"De energiemarkt is behoorlijk volatiel. De schommelingen zijn het gevolg van vraag en aanbod op een specifiek moment en het beperkte vermogen dat wij nu hebben om energie op te slaan. Dus dat betekent dat wij hier op korte termijn aan moeten wennen", zei Hagens.

Op de langere termijn kan de inzet van batterijen, zowel grootschalige opslagsystemen als thuisbatterijen, deze schommelingen helpen dempen. "Onze verwachting is dat de prijsverschillen daardoor weer kleiner worden. Op dit moment zijn die verschillen echter nog groot", zei de topman. De prijsschommelingen in de laatste maanden waren volgens hem het gevolg van het conflict in het Midden-Oosten.