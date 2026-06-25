Koningspaar leeft mee met getroffenen aardbevingen Venezuela

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben hun medeleven betuigd met de inwoners van Venezuela na de aardbevingen in het land. Venezuela deelt zeegrenzen in de Caribische Zee met de eilanden Aruba, Curaçao en Bonaire, en is daarmee een buurland van het Koninkrijk der Nederlanden.

"Ons buurland Venezuela is getroffen door hevige aardbevingen. Wij leven mee met alle getroffenen en zijn in gedachten bij de families die nu rouwen of in angst verkeren om hun dierbaren", deelt het koningspaar in een verklaring die op sociale media van het koninklijk huis is geplaatst. De verklaring is ook in het Engels gedeeld.

Venezuela is in de nacht van woensdag op donderdag Nederlandse tijd getroffen door aardbevingen. Daarbij zijn volgens de Venezolaanse autoriteiten zeker 164 mensen om het leven gekomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat Nederland een reddingsteam voor hulp naar Venezuela stuurt.