DEN HAAG (ANP) - Energiebedrijven begrijpen het voorstel van toezichthouder ACM voor tijdsafhankelijke nettarieven voor huishoudens en kleine bedrijven. "Cruciale voorwaarde is wel dat de invoering begrijpelijk en betaalbaar blijft", reageert koepelorganisatie Energie-Nederland.

Met de nieuwe tarieven zouden huishoudens meer naar gebruik betalen en worden ze gestimuleerd bijvoorbeeld het opladen van elektrische auto's te verplaatsen van de drukke naar de rustige momenten op het net. Volgens de energiebedrijven kan niet ieder huishouden echter het elektriciteitsverbruik eenvoudig verschuiven. "Daarom is het belangrijk de gevolgen voor de energierekening scherp te volgen en waar nodig bij te sturen."

Energie-Nederland denkt wel dat "slimmer gebruik van het elektriciteitsnet kan bijdragen aan een eerlijkere verdeling van de netkosten en het verminderen van netcongestie". De organisatie stelt daarom "constructief" mee te werken aan de verdere uitwerking van het door de ACM gepresenteerde voorstel.