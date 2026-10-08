LESZCZYDOL-NOWINY (ANP/RTR) - Een ex-scholier van een basisschool in Polen heeft volgens media een leraar en een conciërge neergestoken. De conciërge is korte tijd later aan zijn verwondingen overleden. De directeur van de onderwijsinstelling schoot te hulp en is ook gewond geraakt. De 15-jarige aanvaller is volgens de Poolse minister van Binnenlandse Zaken, ​Marcin ⁠Kierwinski, door de politie gearresteerd.

Over het motief van de tiener is niets bekend. De steekpartij was in een dorp circa 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. Woensdag was er 50 kilometer noordelijker in de stad Ostroleka een steekpartij op een school. Daarbij verwondde een 19-jarige scholier met een scherp voorwerp scholieren, leraren en voorbijgangers. Twee van de negen gewonden zouden er ernstig aan toe zijn.

In de plaats Sierpc, 100 kilometer ten noordwesten van Warschau, is volgens de Poolse autoriteiten een 17-jarige scholier aangehouden, omdat hij ervan verdacht werd een aanslag te willen plegen.