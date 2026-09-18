Ethische hackers breken binnen 72 uur in bij ChatGPT-maker OpenAI

SAN FRANCISCO (ANP) - Ethische hackers wisten recent in te breken bij OpenAI, het bedrijf achter chatbot ChatGPT. Onderzoekers van het beveiligingsplatform Hacktron ontdekten twee kritieke kwetsbaarheden en wisten binnen 72 uur toegang te krijgen tot interne systemen.

Bij de hack maakten ze gebruik van Claude, een AI-assistent van concurrent Anthropic. "Mogelijkheden die vroeger aanzienlijk meer tijd, expertise en middelen vergden, komen nu ook binnen het bereik van veel kleinere teams", zegt Hacktron op X over het gebruik van kunstmatige intelligentie bij de hack.

De ethische hackers koppelden de kwetsbaarheden en kregen zo toegang tot meerdere ChatGPT-accounts van medewerkers van OpenAI. Met de accounts konden ze bij de centrale opslagplek voor code, gegevens en andere gerelateerde bestanden komen.

Hacktron stelt de kwetsbaarheden "onmiddellijk" te hebben gemeld aan OpenAI en vervolgens samen te werken aan een oplossing. Het kreeg 6500 dollar als beloning, zo'n 5700 euro.