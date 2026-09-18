Deense Royal Run beperkt aantal deelnemers

Het Deense koninklijke hardloopevenement Royal Run laat volgend jaar minder deelnemers toe dan bij de afgelopen editie. Het evenement, dat in 2018 voor het eerst werd georganiseerd vanwege de vijftigste verjaardag van koning Frederik, laat zo'n 10.000 minder hardlopers toe.

Tijdens de editie van dit jaar deden 112.450 mensen mee. In 2027 is er plek voor een totaal van 102.500 mensen, werd vrijdag bekendgemaakt. Projectmanager van de Royal Run Trygve Laub Asserhøj zegt tegen persbureau Ritzau dat dit te maken heeft met ruimte en logistiek en dat het geen doel op zich is om elk jaar meer deelnemers te hebben.

Volgens de organisatie deden in de afgelopen acht jaar 700.000 mensen mee aan het jaarlijkse hardloopevenement. Het gezin van koning Frederik deed door de jaren heen ook meermaals mee in verschillende steden. In 2027 wordt gelopen in Silkeborg, Thisted, Vordingborg, Haderslev en Kopenhagen/Frederiksberg.