BRUSSEL (ANP/AFP) - De Europese Unie heeft dinsdag officieel importquota voor hybride voertuigen ingevoerd om de eigen auto-industrie te beschermen. Het besluit volgt op een akkoord dat vorige maand met China werd gesloten. De EU laat weten dat het importplafond op 1 december ingaat.

Brussel en Beijing kwamen in oktober overeen om de export van Chinese plug-inhybrides en andere hybride voertuigen naar de EU-lidstaten te beperken. Onder de deal, die moest voorkomen dat er een handelsoorlog tussen Europa en China zou uitbreken, mogen 350.000 hybride auto's per jaar vanuit China naar de EU worden geïmporteerd.

Brussel beschuldigt China al langer van oneerlijke handelspraktijken, waaronder prijsdumping, valutamanipulatie en staatssubsidies, die leiden tot banenverlies in de EU. Hoewel de maatregel zich primair richt op Chinese auto's, geldt de beperking in overeenstemming met internationale handelsregels voor alle import van hybride voertuigen, ongeacht hun herkomst.