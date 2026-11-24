DEN HAAG (ANP) - De kou in Nederland leidt tot meer vraag naar warme producten, zien verkopers en advertentieplatforms. Onder meer mutsen, sloffen en schaatsen zijn in trek nu de temperaturen onder het vriespunt zakken.

Bever ziet de vraag naar winterse producten sinds maandag "duidelijk aantrekken". Op die dag gingen er drie keer zoveel mutsen, sjaals en handschoenen over de toonbank als op maandag een week geleden, laat de outdoorwinkelketen weten. De verkoop van sloffen verdubbelde.

"We merken vaker dat Nederlanders pas echt in actie komen op het moment dat de weersomslag daadwerkelijk voelbaar is", meldt een woordvoerder. "De koude, bevroren ochtend van maandag lijkt daarin een duidelijk omslagpunt." Bever verwacht dat de vraag deze week verder toeneemt.

Vinted

De koude temperaturen wakkeren ook de interesse in sleeën en schaatsen aan. Zo werd er in de week tot en met 21 november op Marktplaats 65 procent meer gezocht naar sleeën en 62 procent naar schaatsen ten opzichte van een week eerder. Ook namen de zoekopdrachten op het platform voor tweedehandsspullen toe voor plaids, winterbanden en kachels.

Ook op onlinemarktplaats Vinted neemt de vraag naar winterse producten toe nu het kouder wordt. Zoekopdrachten naar handschoenen waren in de eerste drie weken van november ruim verdubbeld in vergelijking met een jaar eerder. Ook werd er een stuk vaker gezocht naar schaatsen en winterjassen.

Action zegt nu het kouder wordt direct in de winkels te merken dat klanten vaker warme sokken, thermokleding, dekens, kaarsen en heaters kopen. Ook ruitenwisservloeistof en ijskrabbers zijn in trek bij de discounter. Specifieke cijfers over de verkopen geeft het bedrijf niet.