EU breidt regels gevaarlijke stoffen uit om bescherming personeel

BRUSSEL (ANP) - De EU-landen hebben een pakket aangepaste regels aangenomen om werknemers beter te beschermen tegen gevaarlijke stoffen die ziekten als kanker of astma kunnen veroorzaken. Zo heeft Brussel grenswaarden vastgesteld voor de beroepsmatige blootstelling aan onder meer kobalt en PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Dat is een groep organische stoffen die vrijkomen bij bijvoorbeeld het verbranden van hout.

Volgens de EU-landen voorkomt de herziening de komende veertig jaar naar verwachting ongeveer 1700 gevallen van longkanker en 19.000 andere ziektegevallen. De lidstaten moeten de aangepaste regels de komende tijd omzetten in nationale wetgeving.

De herziening sluit volgens de EU-landen aan op de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen. Verder wordt lasrook toegevoegd aan de lijst van mogelijk schadelijke stoffen, mengsels en processen.