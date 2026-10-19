Documentaire You Can See Everything verrast met sterke opening

De documentaire You Can See Everything over Elizabeth Holmes heeft afgelopen weekend een sterke opening neergezet in de bioscopen. Op de Noord-Amerikaanse markt was de film goed voor een openingsweekend van 15 miljoen dollar.

De score is opvallend omdat de film op minder dan duizend schermen in de Verenigde Staten en Canada werd vertoond. Volgens Deadline is het de op een na beste openingsopbrengst ooit voor een bioscoopdocumentaire, na Fahrenheit 9/11 uit 2004. De ticketverkoop was genoeg voor een tweede plaats in het filmweekend, na de nieuwe videogamebewerking Street Fighter.

You Can See Everything gaat over de voormalig topvrouw van het Amerikaanse biotechbedrijf Theranos. Zij werd in 2022 veroordeeld tot een celstraf van ruim elf jaar nadat ze schuldig werd bevonden aan het oplichten van beleggers. De documentaire krijgt tot nu toe lovende kritieken en vakmedia houden er al rekening mee dat de film mee zou kunnen dingen naar een Oscar.