EU en Filipijnen willen overgroot deel handelstarieven opheffen

BRUSSEL (ANP) - De EU en de Filipijnen willen de handelstarieven voor 94 procent van de producten die ze van elkaar invoeren opheffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord op hoofdlijnen dat Eurocommissaris Maroš Šefčovič en Filipijnse handelsminister Maria Cristina Aldeguer-Roque dinsdag hebben aangekondigd.

Sinds eind 2015 onderhandelen Brussel en Manila over het sluiten van een handelsdeal. Vanuit Europa worden vooral machines, geneesmiddelen, medische apparaten en transportmiddelen zoals auto's naar de Filipijnen verscheept. Op haar beurt importeert de EU vanuit de Zuidoost-Aziatische eilandengroep landbouw- en voedingsproducten, zoals varkensvlees, gevogelte, zuivel en gedistilleerde drank.

Verder is ook voorlopig afgesproken dat de Filipijnse overheidsopdrachten ook zullen worden opengesteld voor Europese aanbieders. Ook staat in de voorlopige overeenkomst dat beide partijen zich aan het klimaatakkoord van Parijs houden.

Meer deals

Het gaat vooral om een politiek akkoord. De komende maanden zullen vooral de technische details van de deal nog verder worden uitonderhandeld. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen wil volgend jaar naar Manila afreizen om de definitieve deal te ondertekenen.

De afgelopen tijd worden veel handelsdeals waar de EU al jaren mee bezig was afgesloten; onder meer met India en Mercosur-landen Argentinië, Brazilië, Uruguay en Paraguay. Reden voor deze vaart zijn de verslechterde handelsrelaties met de Verenigde Staten, waardoor Brussel harder op zoek moet naar andere afzetmarkten.