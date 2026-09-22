Concertgebouw viert 100 jaar John Coltrane met concertreeks

Het Concertgebouw organiseert dit seizoen vier concerten waarin de muziek van de Amerikaanse saxofonist John Coltrane centraal staat. Aanleiding is de honderdste geboortedag van de wereldberoemde bandleider, die op 23 september 1926 werd geboren. Coltrane trad gedurende zijn loopbaan viermaal op in de Amsterdamse concertzaal.

Het vijftienkoppige Belgische orkest Flat Earth Society trapt op 30 oktober af met The Coltrane Mutations. Op 4 november is het de beurt aan Branford Marsalis & Dianne Reeves. Coltranes zoon Ravi Coltrane brengt op 9 maart een ode aan zijn moeder, harpiste Alice Coltrane, die later ook in de band van haar man John speelde. Joshua Redman & Jazz Orchestra of the Concertgebouw sluiten de reeks op 30 maart 2027 af.

De in 1967 overleden Coltrane maakte zijn debuut in Het Concertgebouw op 9 april 1960. Tijdens een nachtconcert in de Grote Zaal speelde hij in het Miles Davis Quintet. In 1961 keerde hij terug met zijn eigen kwintet. Hij kreeg die avond ook een Edison uitgereikt voor zijn album Giant Steps. In 1962 en 1963 keerde Coltrane opnieuw terug naar Amsterdam.