EU-leiders: Brussel mag eigen handel tegen China beschermen

BRUSSEL (ANP) - De EU-leiders hebben de Europese Commissie het mandaat gegeven om te kijken waar het de eigen handel kan beschermen tegen oneerlijke handel, bijvoorbeeld uit China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen, zo spraken de leiders in de nacht van donderdag op vrijdag af.

China wordt niet expliciet in de tekst genoemd, maar voorafgaand aan de top was al duidelijk dat dat land het onderwerp van deze discussie zou zijn. De EU maakt zich al langer zorgen over het handelstekort met China, dat is opgelopen naar 1 miljard euro per dag. China is onder meer een dominante speler in Europa doordat het eigen bedrijven subsidies geeft en voortrekt, waardoor het goedkoper kan produceren.

De leiders benadrukken in hun tussentijdse conclusie ook dat de Commissie in gesprek moet blijven met "onze belangrijkste economische partners om onze economische en veiligheidsbelangen te verdedigen".

De EU-top gaat vrijdag verder, onder meer over de EU-meerjarenbegroting.