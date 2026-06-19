Spuiten en Slikken krijgt Belgische versie

Het Nederlandse format Spuiten en Slikken krijgt een Belgische versie. Het format van omroep BNNVARA verschijnt vanaf het najaar onder de titel Spuiten & Slikken: de sekseditie op streamingplatform Streamz, werd vrijdag bekendgemaakt.

In de Streamz-versie ligt de focus op seks, relaties en intimiteit. Streamz meldt dat de opnames van de zesdelige reeks al zijn begonnen. "De Belgische hosts zullen erop uittrekken om te experimenteren en grenzen te verleggen, maar ontvangen ook elke aflevering een bekende gast in hun studio die openhartig meepraat over intimiteit in al zijn vormen", aldus de aankondiging.

BNNVARA laat weten trots te zijn dat Spuiten en Slikken nu ook in België wordt gemaakt. "Al sinds de start biedt het programma ruimte voor vragen waar veel jongeren mee rondlopen en gaat het geen onderwerp uit de weg als het gaat over seks, relaties, intimiteit en drugsgebruik", zegt de omroep. "Door onderwerpen bespreekbaar te maken waar lang niet altijd open over werd gesproken, groeide het programma uit tot een vaste waarde voor generaties jonge kijkers. Een plek voor eerlijke gesprekken, herkenbare verhalen en betrouwbare informatie."

Spuiten en Slikken bestaat in Nederland al sinds 2005, eerst op televisie en later als YouTube-kanaal. Onder anderen Sophie Hilbrand, Filemon Wesselink en Geraldine Kemper hebben het programma ooit gepresenteerd.