BRUSSEL (ANP) - EU-lidstaten hebben er woensdag mee ingestemd de importtarieven op een groot deel van de Armeense producten tijdelijk af te schaffen. De Europese Commissie deed dit voorstel afgelopen zomer om Armenië te steunen na handelsbeperkingen en dreigingen vanuit Rusland. Dat gebeurde rondom parlementsverkiezingen, die gewonnen werden door de EU-gezinde premier Nikol Pasjinjan.

Er is ingestemd met het afschaffen van tarieven op ongeveer 80 procent van de Armeense producten voor twee jaar. Het gaat om tarieven op vers fruit, groenten, planten en drank, sectoren die met name geraakt worden door de Russische handelsbeperkingen.

Het Europees Parlement moet nog instemmen met de maatregelen. Het parlement zal dat naar verwachting doen tijdens de plenaire vergadering in september.