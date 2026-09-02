Matthijs van Nieuwkerk krijgt spelshow op SBS6

Matthijs van Nieuwkerk gaat naast het muzikale programma over Aretha Franklin ook een spelshow voor SBS6 presenteren. Het gaat om The Golden Elevators, is woensdag bekendgemaakt door Talpa.

In het programma moeten tien kandidaten steeds kiezen uit twee liften. Om de hoofdprijs te winnen, hoeven ze alleen maar in de juiste lift te stappen.

Op zijn Substack schrijft Van Nieuwkerk dat hij het verzoek kreeg of hij het programma wilde presenteren en dat de "zaterdagavond-koorts" ging kriebelen. "Ik heb ja gezegd. Met veel plezier. Ik kijk ernaar uit. Een volkomen onverwacht, vrolijk buitenkansje. Een opgemaakt bed. Acht afleveringen, pas ergens in het volgende jaar. Eerst andere zaken", zegt hij.

In mei werd bekend dat Van Nieuwkerk zijn tv-terugkeer maakt op SBS6. Samen met zangeres Shirma Rouse maakte hij een roadtrip door de Verenigde Staten langs plekken die een belangrijke rol speelden in het leven van Franklin.

Van Nieuwkerk presenteerde vijftien jaar lang het populaire programma De Wereld Draait Door. De presentator en omroep BNNVARA gingen in 2022 uit elkaar na onthullingen in De Volkskrant over de angstcultuur bij het programma.