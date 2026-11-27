BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Unie begint een antidumpingonderzoek naar de invoer van duurzamere vliegtuigbrandstof, ofwel sustainable aviation fuel (SAF), uit China en Singapore. Het 'dumpen' van de alternatieve vliegtuigbrandstof op de Europese markt zou negatieve gevolgen hebben voor Europese producenten.

Het onderzoek volgt op een klacht die in oktober werd ingediend door de European Biodiesel Board (EBB), dat bedrijven vertegenwoordigt die in het landenblok biodiesel produceren. De organisatie stelt dat vliegtuigbrandstof die is gemaakt van bijvoorbeeld restmaterialen tegen oneerlijk lage prijzen wordt verkocht en Europese producenten schade toebrengt.

De organisatie is blij met de actie vanuit Brussel. Volgens de EBB ging dit jaar 95 procent van de Chinese export van SAF naar de EU, waar deze tegen "dumpingprijzen" werd verkocht. "Dit soort schadelijke en oneerlijke handelspraktijken kunnen we niet tolereren", stelt secretaris-generaal Xavier Noyon van EBB in een verklaring.