De Backstreet Boys gaan in 2027 optreden in Amsterdam. Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean, Brian Littrell en Kevin Richardson staan op 2 juli in de Johan Cruijff ArenA. De band kondigde vrijdag het concert aan, dat onderdeel uitmaakt van hun Europese tournee in juni en juli.

Naast Amsterdam gaat de boyband ook naar Wenen, Berlijn, Zürich, Hamburg en München. De tournee heet Into The Millennium: HOMECOMING en verwijst naar het album Millennium van de band. De ticketverkoop voor de show in Amsterdam start op 4 december, meldt MOJO.

De Backstreet Boys traden in 2022 voor het laatst op in Nederland als onderdeel van de DNA Tour. De show in de Ziggo Dome was toen uitverkocht. Bandlid Nick Carter kwam in 2024 nog naar Nederland voor meerdere soloconcerten.

De Backstreet Boys werden in 1993 opgericht. De band maakte nummers als I Want It That Way, Everybody en As Long as You Love Me.