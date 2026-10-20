EU-parlement stemt in met duidelijkere informatie voor passagiers

STRAATSBURG (ANP) - Met 652 voorstemmers stemde dinsdag bijna het hele Europees Parlement in met regels die ervoor moeten zorgen dat passagiers betere en duidelijke informatie krijgen over hun reis. De regels scheppen met name duidelijkheid over waar reizigers recht op hebben als hun reis geannuleerd wordt als ze hebben geboekt bij een derde partij, zoals een reisbureau of online-boekingsplatform.

Als bijvoorbeeld een vlucht wordt geannuleerd via zo'n partij, hebben passagiers recht op volledige terugbetaling binnen veertien dagen, zo wil het Europees Parlement. Een luchtvaartmaatschappij moet in zo'n geval binnen zeven dagen het bedrag overmaken aan het tussenbedrijf, dat het bedrag binnen zeven dagen overmaakt aan de passagier. Die tussenbedrijven zijn volgens de nieuwe regels ook verplicht om passagiers op het moment van boeken te informeren over de terugbetalingsregelingen.

Voordat de regels van kracht worden, is eerst nog een keer akkoord van de EU-lidstaten nodig.