Telstar betreurt 'vervelende situatie' met rookpotten in stadion

VELSEN (ANP) - Telstar betreurt het dat supporters van hun club zaterdag met "een vervelende situatie" zijn geconfronteerd. Dat stelt de Eredivisieclub in een reactie op de eigen website nadat er aan het einde van het thuisduel met Feyenoord op de Noordtribune rookpotten door uitfans werden geactiveerd.

Na afloop van de competitiewedstrijd werden meerdere pakketten aangetroffen waarvan de inhoud toen niet duidelijk was. Omdat niet kon worden uitgesloten dat er sprake was van een veiligheidsrisico, is nader onderzoek ingesteld en werd op bevel van de politie het stadion ontruimd. Later bleek dat de pakketten rookpotten bevatten. De politie heeft deze veiliggesteld.

De politie is een onderzoek begonnen naar de toedracht van het incident. Telstar brengt daarnaast de gebeurtenissen rondom de wedstrijd in kaart en onderzoekt welke aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid te waarborgen en herhaling te voorkomen.

Feyenoord heeft niet gereageerd op vragen van het ANP.