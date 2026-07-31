EU verplicht melding AI bij bewerkte afbeeldingen en chatbot

BRUSSEL (ANP) - Vanaf zondag gaan er nieuwe AI-regels gelden in de EU, waarbij AI-bedrijven verplicht zijn om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruikmaken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio verplicht vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. Die content moet een soort label krijgen, zodat het makkelijker wordt voor de autoriteiten om in kaart te brengen waar AI in het spel is geweest.

Ook moeten AI-chatbots verplicht melden aan gebruikers dat ze te maken hebben met een computergedreven programma, en niet met een mens.

De nieuwe regels zijn onderdeel van de AI-wet, die in 2024 is aangenomen. Met de nieuwe regels hoopt Brussel misleiding en manipulatie te verminderen en "mensen te helpen weloverwogen keuzes te maken", aldus de Europese Commissie. "Ze geven bedrijven ook duidelijkere verplichtingen en een praktische manier om aan te tonen dat ze aan de regels voldoen."

Grok

De EU-regels van de AI-wet worden stapsgewijs uitgerold. Zo is het sinds februari vorig jaar al onder de wet verboden voor AI-systemen om gebruikers te manipuleren of om misbruik te maken van hun kwetsbaarheden.

Vanaf december van dit jaar wordt het verboden voor AI om zonder toestemming afbeeldingen te manipuleren om mensen uit te kleden of om kinderporno te genereren. Dat besluit is een reactie op dergelijke beelden die werden gemaakt door Grok, de AI-chatbot van Elon Musk.