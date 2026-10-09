LUXEMBURG (ANP) - Het Ierse voorzitterschap van de EU hoopt vrijdag dat de ministers van economie en financiën akkoord gaan met een voorstel om de kapitaalmarktunie te versterken. Dat benadrukte de Ierse minister Simon Harris voorafgaand aan overleg in Luxemburg.

In december deed de Europese Commissie een voorstel om de financiële markten minder versnipperd te maken. Daardoor moet het makkelijker worden om binnen Europa financiële diensten te verhandelen. In het voorstel staat ook dat nationale toezichthouders enkele bevoegdheden moeten overdragen aan de Europese toezichthouder ESMA. Dat vinden niet alle lidstaten makkelijk.

Harris hoopt de komende vergadering genoeg EU-landen mee te krijgen om voor het plan te stemmen, waar een ruime meerderheid voor nodig is. "Dit zou de grootste stap in decennia zijn wat betreft het versterken van de kapitaalmarkten. We moeten ambitieus en moedig zijn. Want uiteindelijk profiteert iedereen ervan als Europa zijn kapitaalmarkten versterkt."