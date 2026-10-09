De cultuursector in Groningen wil slimme brillen met camera's verbieden in gebouwen en bij culturele evenementen.

De sector vindt dat de brillen de privacy en veiligheid van bezoekers, medewerkers en artiesten aantasten omdat er ongemerkt mee kan worden gefilmd. De culturele instellingen nemen een verbod op in de huisregels. De cultuursector schrijft dit vrijdag in een verklaring die wordt gedeeld door meer dan dertig instellingen.

De opstellers roepen op deze technologie niet te normaliseren en vragen de overheid om duidelijke regels die de privacy en vrijheid van iedereen beschermen. "Wij staan voor een cultuur waarin mensen zonder zorgen kunnen genieten van kunst, muziek en andere activiteiten", aldus het statement, dat onder meer is ondertekend door het Groninger Museum, Eurosonic Noorderslag, Het Houten Huis, Vera en Noorderlicht.