EU vraagt China om export hybride auto's te beperken, meldt FT

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie heeft China gevraagd de export van hybride auto's vrijwillig te beperken. Ingewijden zeggen tegen zakenkrant Financial Times dat Brussel wil dat Beijing toezegt de verkoop van hybride voertuigen te beperken tot ongeveer 15 procent van de Europese markt. Het verzoek zou onderdeel uitmaken van een deal die een handelsoorlog moet voorkomen.

Momenteel geldt een beperking van ruim een derde van de markt. Europese autofabrikanten kampen al langer met flinke concurrentie van Chinese elektrische automakers als BYD, die vaak goedkopere modellen uitbrengen. Europese fabrikanten hebben daarop grote ontslagrondes aangekondigd. De EU wil dat China zijn industrie in toom houdt, anders volgen hogere importheffingen, waarschuwen de bronnen.

Een van de ingewijden zei dat het landenblok met het verzoek hoopt op een soortgelijke deal als in 1986 met Japan is gesloten. Dat land ging toen akkoord met exportbeperkingen op Japanse voertuigen, die tot 1999 bleven gelden.