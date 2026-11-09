BRUSSEL (ANP) - Wat de Eurogroep betreft is het mogelijk dat er een gezamenlijk besluit wordt genomen over drie topposities binnen de Europese Centrale Bank (ECB). Dat zei voorzitter van de Eurogroep Kyriakos Pierrakakis na overleg met de ministers van Financiën van de eurolanden.

Voorzitter van de ECB Christine Lagarde treedt in februari af; kandidaten voor haar functie zijn de Nederlander Klaas Knot en de Spanjaard Pablo Hernández de Cos. Maar ook de Duitse ECB-bestuurder Isabel Schnabel en hoofdeconoom Philip Lange vertrekken begin volgend jaar. Wat Pierrakakis betreft kan die beslissing tegelijk worden genomen.

Dat is echter aan de EU-leiders, benadrukt de Griek. Hij spreekt van "een strakke deadline" voor het einde van het jaar voor een beslissing over de opvolger van Lagarde.

Naar verwachting zullen Europese leiders op een EU-top in december besluiten wie ze willen voor de hoogste positie bij de ECB. Daarvoor is instemming van 16 van de 21 eurolanden nodig.