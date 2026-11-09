K-popgroep Stray Kids geeft volgende zomer een optreden in Nederland. Dat heeft concertorganisator MOJO maandag bekendgemaakt. De achtkoppige boyband komt met de tour RUN IT op 27 juli naar het GelreDome in Arnhem.

De Zuid-Koreaanse jongensgroep treedt komend jaar op in stadions in Noord-Amerika, Europa en het Verenigd Koninkrijk. De tournee begint op 16 mei in Seattle, daarna doet Stray Kids onder meer Vancouver, Los Angeles, Parijs, Londen, München en Barcelona aan. De kaartverkoop gaat donderdag van start.

De boyband moet het Noord-Amerikaanse en Europese deel van de tournee doen zonder bandlid Lee Know. De 28-jarige zanger begint voorafgaand aan de concerten aan zijn verplichte militaire dienst. In die periode zetten de overige zeven leden de tournee voort.

Stray Kids, bekend van hits als God's Menu en MANIAC, behaalde afgelopen zomer een nummer 1-notering in de Nederlandse hitlijsten met hun album THIS & THAT. De boyband gaf vorig jaar nog een optreden in de Johan Cruijff ArenA.