STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement is het erover eens dat er dringend maatregelen moeten worden genomen om de Europese auto-industrie te redden. Die eensgezindheid is weg zodra het gaat over de soort maatregelen. Grofweg zet het ene kamp vol in op de productie van elektrische auto's, terwijl het andere kamp de focus op elektrificering overdreven vindt en geen verbod wil op verbrandingsmotoren per 2035.

Vrijwel alle Europarlementariërs spraken in het debat hun zorgen uit over de Europese auto-industrie, waar honderdduizenden banen zijn verdwenen en dreigen te verdwijnen. De verkoop van goedkope Chinese auto's in Europa is daar mede debet aan, stellen ze. Ook de EU-regelgeving zet autobedrijven op achterstand, verwijt een flink aantal de Europese Commissie.

Rechtse en radicaalrechtse partijen willen geen verbod op verbrandingsmotoren, omdat de auto-industrie daarmee "de nek wordt omgedraaid". Linkse partijen vinden juist dat de omslag naar elektrische auto's sneller moet.