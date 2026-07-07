De Amerikaanse president Donald Trump heeft wederom zijn bewondering voor Nicki Minaj laten blijken. Tijdens een lunch in de Rose Garden van het Witte Huis noemde hij de rapper maandag onder meer "een fantastisch persoon". Dat de twee het goed met elkaar kunnen vinden, is al langer bekend. Regelmatig spreken zij hun lof voor elkaar uit.

Trump beschrijft de 43-jarige artiest als "een vrouw die zo gerespecteerd, zo sexy en zo geweldig is". Ook roemt hij haar om haar conservatieve manier van denken, wat volgens de president ook als "gezond verstand" omschreven kan worden. Daarnaast noemt hij Minaj "een fantastisch persoon", die "echt talent" heeft.

Minaj, bekend van nummers als Starships en Anaconda, deelde na afloop van de lunch een foto op X. Het portret is gemaakt in de Oval Office, waar ze samen met Trump poseerde. In het bericht noemt ze hem haar "favoriete president aller tijden!!!" De rapper is zich de afgelopen maanden steeds meer gaan uitspreken als voorstander van Trump.