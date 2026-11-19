LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Particuliere beleggers in het Verenigd Koninkrijk en op het Europese vasteland hebben voor 1,1 miljard dollar aan aandelen van Anthropic gekocht, als onderdeel van de grootste beursgang ooit. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg op basis van documenten die zijn ingediend bij toezichthouders.

Anthropic, het AI-bedrijf achter chatbot Claude, verkocht ruim 3,6 miljoen aandelen aan particuliere beleggers in het Verenigd Koninkrijk en bijna 9,7 miljoen aandelen aan beleggers in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland. Op het Europese vasteland konden particuliere beleggers in Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden en Zwitserland zich aanmelden voor de aandelen Anthropic via grote Europese banken en beleggingsplatformen.

Bij de introductieprijs van 83 dollar per aandeel haalde Anthropic ongeveer 300 miljoen dollar op in Groot-Brittannië en 801 miljoen dollar op het Europese vasteland.