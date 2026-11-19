Prins Albert en prinses Charlène zijn de nationale feestdag van Monaco donderdag begonnen met een kerkdienst. Samen met hun kinderen, prins Jacques en prinses Gabriella, woonden ze de Te Deum bij in de kathedraal van Monaco.

Het prinselijk gezin werd bij het paleis opgehaald met een Austin FX3-taxi uit 1952 en naar de kerk gebracht. Het voertuig, waarvan het Monegaskische hof beelden deelde op Instagram, werd aangeschaft door prinses Grace, de moeder van prins Albert, om het schoolvervoer van haar kinderen te verzorgen. Tegenwoordig wordt de auto bewaard in de autocollectie van Albert.

Naast Albert en zijn gezin zijn onder anderen de prinsessen Caroline en Stéphanie met hun kinderen en kleinkinderen aanwezig. Later op de dag bekijkt de familie vanuit het prinselijk paleis een voorbijtrekkende parade.

De nationale feestdag is elk jaar op 19 november. Prins Albert besteeg op deze datum in 2005 de Monegaskische troon.