AMSTERDAM (ANP) - De Europese beurzen zijn woensdag overwegend met verliezen gesloten. Beleggers handelden voorzichtig, terwijl de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran de olieprijzen verder opdreven. Hierdoor lijkt het ook steeds waarschijnlijker dat de Europese Centrale Bank (ECB) binnenkort met een nieuwe renteverhoging komt.

Brent-olie, oftewel olie uit onder meer het Midden-Oosten, is deze week duidelijk in prijs gestegen. Dat komt door nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. Woensdag werd de olie weer wat duurder.

De Duitse centralebankpresident Joachim Nagel zei dat de ECB naar alle waarschijnlijkheid volgende week de rente in de eurozone opnieuw verhoogt. Door de leenkosten op te schroeven wil de ECB hoge inflatie tegengaan.

De belangrijkste beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt zakten tot 0,5 procent. De AEX-index in Amsterdam ging wel met een kleine plus de handel uit. De hoofdindex aan het Damrak sloot 0,2 procent hoger op 1103,67 punten.