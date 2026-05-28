Europese Commissie akkoord met grote zuivelsamensmelting

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is akkoord gegaan met een grote zuivelsamensmelting waarbij ook het Nederlandse DOC Kaas is betrokken. De Zweeds-Deense zuivelcoöperatie Arla Foods mag van Brussel het Duitse DMK en het uit 1895 stammende DOC Kaas inlijven. De commissie ziet geen reden om voorwaarden te stellen omdat er geen gevaren zijn voor de concurrentie.

Volgens een donderdag naar buiten gekomen verklaring wijst onderzoek uit dat de overname de concurrentie niet significant zou verminderen. Daarbij heeft Brussel zowel gekeken naar de markt voor rauwe melk als naar de levering van zuivelproducten, waaronder huismerkproducten die aan retailers in Noord-Europa worden verkocht.

De samensmelting werd in april vorig jaar aangekondigd. De deal brengt meer dan 12.000 melkveehouders samen, goed voor een omzet van 19 miljard euro. Volgens de partijen ontstaat zo de grootste zuivelcoöperatie van Europa. Eerder waren er ook berichten dat Arla en FrieslandCampina wilden fuseren. Daarvan is het echter nooit gekomen.