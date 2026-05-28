Guus Meeuwis maakt met show in Ahoy einde aan 'fuck-up'

Guus Meeuwis vindt het verbazingwekkend dat hij nog nooit solo een concert heeft gegeven in Rotterdam Ahoy. "Het is bijna een soort fuck-up", zei de Brabander donderdag in RTL Boulevard.

De 54-jarige Meeuwis kondigde woensdag aan dat hij volgend jaar april voor het eerst in de Rotterdamse concerthal gaat spelen. Het wordt zijn eerste grote show sinds het einde van de Groots met een zachte G-reeksen in 2024. "Ik miste het wel om hier in eigen land iets tofs te organiseren. En dit was de beste plek en voelde meteen hartstikke goed", aldus de zanger.

Meeuwis trad overigens al talloze keren op in Ahoy, onder meer als onderdeel van De Vrienden van Amstel LIVE. De afgelopen jaren deed hij shows in het buitenland.