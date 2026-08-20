Europese Commissie niet bezorgd over bijvullen gasvoorraden

BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Commissie heeft geen onmiddellijke zorgen over het tijdig bijvullen van de Europese gasvoorraden voor de winter. Volgens een woordvoerder van de Commissie zijn de Europese gasvoorraden nu voor 62 procent van de capaciteit gevuld. Dat was vorig jaar op dit tijdstip nog 74 procent.

Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de gasprijzen gestegen en dat heeft geleid tot zorgen over het trage vullen van de voorraden, omdat bedrijven terughoudender zijn met het kopen van gas. Donderdag steeg de Europese gasprijs naar 65 euro per megawattuur, het hoogste niveau sinds maart. Maar volgens de Commissie zijn die zorgen dus niet nodig en zouden de voorraden voor de winterperiode weer voldoende gevuld moeten zijn.

De vullingsgraad van de Nederlandse ondergrondse gasvoorraden is momenteel 41,3 procent, tegen 64 procent een jaar geleden. Begin april zakte de Nederlandse vullingsgraad nog tot 4,5 procent, het laagste niveau in zeker tien jaar.