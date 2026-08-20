Sonja bezoekt Harald in ziekenhuis in Oslo

De Noorse koningin Sonja heeft donderdag haar man koning Harald bezocht in het Rikshospitalet in Oslo. De Noorse koning werd daar maandag opgenomen vanwege een vochtophoping in zijn lichaam.

Sonja werd rond het middaguur gezien in een auto die arriveerde bij het ziekenhuis. Eerder bezochten andere leden van de Noorse koninklijke familie Harald al in het ziekenhuis. Zo gingen kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit op dinsdag en woensdag langs.

De 89-jarige Harald is twee weken met ziekteverlof. Volgens het Noorse VG heeft het paleis geen nieuwe informatie gedeeld over de toestand van de koning. Ook heeft het hof niet gereageerd op vragen van de Noorse krant.