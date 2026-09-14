Europese gasprijs hoger door toenemend geweld Midden-Oosten

AMSTERDAM (ANP) - De Europese gasprijs steeg maandagochtend op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam in navolging van de hogere olieprijzen. De prijs klom bijna 5 procent tot meer dan 83 euro per megawattuur. Vorige week steeg de prijs voor het eerst sinds januari 2023 al tot ruim 80 euro.

De prijs van gas en olie stijgt door het verder escalerende geweld in het Midden-Oosten en de aanhoudende blokkade van de Straat van Hormuz. Voor de oorlog ging ongeveer een vijfde van alle vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en ruwe olie in de wereld door die zeestraat. Oman zegt nu dat er meer alternatieve routes moeten komen voor lng buiten de Straat van Hormuz om. Oman heeft een exportterminal waardoor de zeestraat omzeild kan worden.

Consumenten die nu een nieuw vast contract voor de levering van gas willen afsluiten, betalen daarvoor het hoogste tarief in de afgelopen drie jaar. Ook de tarieven van vaste contracten voor elektriciteit zijn gestegen, aldus de Autoriteit Consument & Markt (ACM).