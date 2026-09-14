Beijing verbiedt dronebezit na zorgen over veiligheid

BEIJING (ANP/AFP) - In de Chinese hoofdstad Beijing wordt uit veiligheidsoverwegingen het bezit van drones verboden. Het opslaan of vervoeren van de onbemande toestellen mag vanaf medio november niet meer, staat in nieuwe regels.

In de circa 22 miljoen inwoners tellende hoofdstad groeiden dit jaar de zorgen over veiligheid in het luchtruim. In juni raakte een klein vliegtuig een wolkenkrabber. De piloot kwam om en dertien mensen raakten gewond.

Ook over drones bestaan al langer zorgen. De verkoop ging eerder dit jaar in de ban en eigenaren moesten de toestellen registreren, maar mochten ze toen nog wel houden.

Compensatie

Bezitters komen in aanmerking voor compensatie als ze gedupeerd worden door de strengere aanpak. Ze mogen hun drones ook gratis naar een locatie buiten de stad laten sturen.

Er gelden wel uitzonderingen op de nieuwe regels. De autoriteiten kunnen nog toestemming geven voor dronegebruik voor bijvoorbeeld terrorisme- en rampenbestrijding.