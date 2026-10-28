Europese gasprijs stijgt tot boven de 100 euro

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aardgasprijs is woensdagmiddag kort boven de 100 euro per megawattuur uitgekomen. Dat was sinds december 2022 niet meer voorgekomen. Gas is duurder geworden doordat de spanningen in het Midden-Oosten voor verstoringen in de toevoer van vloeibaar gemaakt aardgas zorgen, wat tot schaarste op de wereldmarkt leidt.

De prijs ligt nog niet zo hoog als tijdens de piek in 2022, toen Europa een ernstige energiecrisis beleefde na de Russische inval in Oekraïne. De Russen knepen toen de gastoevoer richting Europese bondgenoten van Oekraïne af.

De hoge groothandelsprijs op de Amsterdamse gasmarkt zal op termijn ook te voelen zijn in de energierekeningen van veel huishoudens. Daarnaast kunnen hogere energieprijzen ook bedrijven parten spelen, vooral als ze moeten concurreren met ondernemers uit gebieden waar de energierekening lager ligt.