Meer Europese steden willen bescherming van Strafhof in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Meer steden willen Europese maatregelen om het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag te beschermen tegen Amerikaanse sancties. De burgemeesters van Amsterdam, Barcelona, Brussel, Lille, Parijs, Rome en Straatsburg hebben samen met Den Haag een brief gestuurd aan Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie.

Volgens de acht burgemeesters staat de bescherming van de internationale rechtsorde op het spel. Ze vragen Von der Leyen om "de instrumenten en het internationale netwerk van de Europese Commissie te gebruiken om ervoor te zorgen dat het ICC kan blijven functioneren".

De Haagse burgemeester Jan van Zanen pleit al langer voor het beschermen van het ICC. In de nieuwe Amerikaanse sancties, die in de loop van volgend jaar zouden moeten ingaan, staat dat Amerikaanse bedrijven, burgers en organisaties geen zaken meer mogen doen met het Strafhof. De sancties kunnen ook gevolgen hebben voor Europese bedrijven die zaken doen in de Verenigde Staten.