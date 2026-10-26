Europese gasprijs stijgt verder naar ruim 97 euro

AMSTERDAM (ANP) - De Europese gasprijs is maandagochtend op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs gestegen tot meer dan 97 euro per megawattuur. Net als ruwe olie is aardgas de afgelopen tijd fors duurder geworden door het escalerende geweld in het Midden-Oosten.

De prijs steeg maandagochtend met ongeveer 3,5 procent. Begin deze maand stond de prijs nog op minder dan 75 euro en voor het uitbreken van de Iranoorlog eind februari was dat ongeveer 32 euro.

De gasprijs ligt nu op het hoogste niveau sinds de Europese energiecrisis van december 2022 toen de Russische gasleveringen aan Europa vrijwel geheel stopten vanwege de invasie van Oekraïne. Toen steeg de gasprijs zelfs naar meer dan 340 euro per megawattuur.

De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zijn nu voor ruim 66 procent gevuld. Dat was een jaar geleden ongeveer 73 procent.