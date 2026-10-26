Sting, RAYE, Mumford & Sons en Froukje naar Pinkpop 2027

Sting, RAYE, blink-182 en Mumford & Sons treden op tijdens de komende editie van Pinkpop. Dat heeft de organisatie van het jaarlijkse festival in Landgraaf maandag bekendgemaakt. Daarnaast staan ook artiesten als Nothing But Thieves, The Prodigy, 5 Seconds of Summer en Kacey Musgraves op het podium. Nederlandse artiesten als Froukje, Antoon en The Opposites staan eveneens in de line-up.

In totaal zijn 31 namen bekendgemaakt. Later kondigt de organisatie van het Limburgse evenement meer artiesten aan. De 56e editie van Pinkpop is van 18 tot en met 20 juni 2027.

De reguliere kaartverkoop van het festival gaat van start op zaterdag 31 oktober. Voor bezoekers die afgelopen jaar een ticket voor het festival kochten, is er een presale die maandag is gestart.