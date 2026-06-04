AMSTERDAM (ANP) - Eurostar blijft verder groeien. De internationale treindienst verwacht dit jaar een miljoen meer reizigers vanuit Nederland dan het jaar ervoor. Dat maakt dat Nederland belangrijk is voor het merk, onderstreept topvrouw Gwendoline Cazenave tijdens de viering van dertig jaar treinen tussen Amsterdam en Parijs.

Zowel het traject van Amsterdam naar Parijs als dat van Amsterdam naar Londen blijft meer reizigers trekken. Vanaf Amsterdam vertrokken vorig jaar 4 miljoen passagiers. Voor 2026 verwacht de topvrouw 1 miljoen reizigers meer. De belangrijkste reden, zo geeft Cazenave toe, is dat de treindienst richting Londen flink wordt uitgebreid. Maar het komt volgens haar ook omdat de Nederlandse reiziger de trein als goede optie ziet. "Vanuit Nederland willen mensen op een duurzame manier reizen naar allerlei bestemmingen binnen de vijf uur. In 1996 waren we de eerste die dat op deze manier aanboden en nu in 2026 groeit ons marktaandeel nog steeds. Dat is mooi om te zien."

Die vijf uur is ook een ijkpunt in de strategie van het bedrijf. "Naar Parijs, Londen en straks naar Genève is allemaal sneller met de trein dan met het vliegtuig. Dus daar concurreren we echt op tijd. Als het verder gaat dan dat, willen mensen toch vliegen, dat is ook begrijpelijk."

Uitdagingen

De groei bij Eurostar brengt ook uitdagingen met zich mee, zoals het kwijt kunnen van de nieuw aangeschafte treinen. "We zijn op dit moment in gesprek met nationale regeringen om onze depots te vergroten. We kunnen alleen meer mensen vervoeren als we onze treinen goed kunnen onderhouden en kwijt kunnen."

Een andere uitdaging is stations verbouwen. In Amsterdam heeft het bedrijf afgelopen jaar ondervonden hoe dat is. "We moeten in Sint Pancras in Londen ook flink verbouwen om al die nieuwe reizigers te kunnen vervoeren", zegt Cazenave. "Datzelfde geldt voor Gare du Nord in Parijs. In Frankfurt en Genève moeten we zelfs hele nieuwe bouwen. Gelukkig hebben we nu de ervaring van Amsterdam om dat te doen."

Vooruitkijkend wil Cazenave vooral dat Eurostar ervoor zorgt dat de Nederlandse reiziger makkelijk naar het buitenland kan reizen. Dat blijkt niet altijd zo eenvoudig. De hogesnelheidslijn wordt in 2028 gesloten vanwege reparaties. "We gaan proberen de hinder zo min mogelijk te laten zijn", belooft de topvrouw. "Passagiers gaan er 25 minuten langer over doen, maar voor de rest proberen we om samen met NS en ProRail alles zo goed mogelijk te laten verlopen en zo veel mogelijk treinen te laten blijven rijden."