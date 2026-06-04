Prins William bedroefd om overlijden MI6-chef Alex Young

Prins William is "bedroefd" om het overlijden van Alex Young, hoofd van de Secret Intelligence Service (MI6), de geheime dienst van het Verenigd Koninkrijk. "Hij belichaamde het allerbeste waar de Secret Intelligence Service voor staat", schrijft de Britse prins.

William prijst Young voor zijn "integriteit, moed en een onwankelbare toewijding aan de bescherming van dit land en zijn bevolking." Ook schrijft hij dat Groot-Brittannië "een uitzonderlijke ambtenaar" heeft verloren.

Young overleed op 62-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Hij leidde MI6 tussen 2014 en 2020.