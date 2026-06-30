Farmers Defence Force peilt draagvlak voor mogelijke actie

DEN HAAG (ANP) - Farmers Defence Force gaat bij boeren peilen of er draagvlak is voor actie en hoeveel mensen willen meedoen, zegt Mark van den Oever, voorman van de boerenactiegroep. Daarna wordt bepaald hoe en wanneer de actie eruitziet, zei hij dinsdag in een vlog.

"We gaan nu niet naar Den Haag, omdat het reces is en er niemand aanwezig is. We kiezen een moment dat ons het beste uitkomt, niet een tijdstip dat voor Den Haag het meest geschikt is", aldus Van den Oever. Hij is woedend over de plannen van het kabinet voor de landbouwsector.

Meerdere boerenorganisaties waarschuwden afgelopen zondag dat de stikstofplannen van het kabinet zullen leiden tot "ongekende juridische chaos en onteigening" en "einde oefening" betekenen voor veel veehouders in Nederland.

'Frontale aanval'

Het pakket maatregelen werd vrijdag gepresenteerd door landbouwminister Jaimi van Essen. De actiegroepen, waaronder Agractie, Dutch Dairymen Board en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, spreken van een "frontale aanval" op de agrarische sector. Volgens de organisaties worden er met de plannen onmogelijke offers geëist en bieden ze geen enkel economisch perspectief voor de agrarische sector.

Ook land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland reageerde vrijdag zeer kritisch op de plannen. "Pijnlijke maatregelen waarvan volstrekt onduidelijk is hoe ze aansluiten en optellen tot de doelen die gehaald moeten worden", zei LTO-voorzitter Ger Koopmans.