Kaarthouders Defqon.1 worden gecompenseerd vanwege code rood

De gedupeerde bezoekers van het hardstylefestival Defqon.1 in Biddinghuizen kunnen rekenen op een tegemoetkoming van de organisatie nadat het evenement donderdagavond voortijdig werd beëindigd. Dat blijkt uit een verklaring op de website van het festival.

"We zijn nog steeds diep geschokt door wat er is gebeurd. Sindsdien hebben we achter de schermen hard gewerkt aan een eerlijke oplossing voor elke bezoeker", luidt de toelichting voor kaarthouders. De organisatie biedt de bezoekers twee opties aan. Zij kunnen kiezen voor een volledige terugbetaling van de tickets, of voor kaarten voor volgend jaar.

De organisatie benadrukt dat de beslissing geheel bij de kaarthouders zelf ligt, maar laat weten te hopen het publiek in 2027 weer te mogen verwelkomen. "De Defqon.1 zoals wij die voor ogen hadden, heeft nooit de kans gekregen om zich volledig te ontvouwen. We zouden niets liever willen dan de momenten, muziek en herinneringen die we met jullie hadden willen creëren, alsnog met jullie te delen."

Het festival in Biddinghuizen werd vroegtijdig stopgezet vanwege de door het KNMI afgegeven code rood voor onder meer Flevoland. De ongeveer 50.000 campinggasten kregen de opdracht het terrein te verlaten. De organisatie liet donderdagavond weten geen onnodige risico's te nemen "met het oog op het welzijn van iedereen".