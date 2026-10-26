Felle kritiek op optreden Audi-topman bij Trump-bijeenkomst

WOLFSBURG (ANP/DPA) - Daniela Cavallo, voorzitter van de ondernemingsraad van de Volkswagen Group, heeft scherpe kritiek geuit op het optreden van Audi-topman Gernot Döllner tijdens een verkiezingsbijeenkomst van Donald Trump. Dat meldt het Duitse persbureau dpa.

De Amerikaanse president kondigde zaterdag onverwacht de bouw van een Audi-fabriek in Perry in de staat Georgia aan. Döllner betrad vervolgens het podium en bedankte Trump voor zijn steun. "Enkele minuten vol racisme, seksisme, vreemdelingenhaat, transfobie en het besmeuren van de democratie - en dan stapt een van onze topbestuurders het podium op om actief campagne voor hem te voeren", zei Cavallo in een intern bericht dat in handen is van dpa.

"Iedereen die Trumps toespraak heeft gehoord en heeft gezien hoe Döllner een actieve rol speelde in het evenement, zou door de grond moeten zakken van schaamte", vervolgde Cavallo. De topman van Audi, een dochterbedrijf van VW, is ook lid van de raad van bestuur van de Volkswagen Group, die onder leiding staat van Oliver Blume.