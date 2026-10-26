Dean Saunders sluit elk concert af met eerbetoon aan broer Ben

Dean Saunders blijft als eerbetoon aan zijn broer Ben elk optreden de rest van zijn leven afsluiten met het lied If You Don't Know Me By Now. Dat meldt de zanger op Instagram.

"Ik heb mezelf iets beloofd: vanaf nu zal ik, waar ik ook optreed, afsluiten met If You Don't Know Me By Now, in de versie van mijn broertje Ben", schrijft Dean Saunders, met een hartje-emoji. "Een liedje dat voor mij ontzettend veel betekent en dat ik op deze manier levend wil houden. Een eerbetoon aan mijn broertje, recht uit mijn hart."

Dean geeft het publiek ook vast een winstwaarschuwing: "Misschien niet elk nootje even zuiver, want het blijft een ontzettend moeilijk nummer om te zingen. Maar de emotie is echt, en dat is voor mij het allerbelangrijkste." Zijn broer overleed half september op 43-jarige leeftijd. Hij werd bekend als winnaar van het eerste seizoen van The Voice of Holland in 2011.

If You Don't Know Me By Now is een lied dat in 1972 voor het eerst werd opgenomen door de soulgroep Harold Melvin & The Blue Notes. Daarna werd het lied vaak gecoverd, onder anderen door Patti LaBelle en Simply Red. Het nummer werd opgenomen in de lijst met de meest belangwekkende Engelstalige nummers die in de twintigste eeuw zijn gemaakt.